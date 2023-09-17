17 сентября 2023, 20:49
Володин выступил за запрет на создание главврачами частных клиник
Володин: было бы хорошо запретить руководству больниц создавать частные клиники
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главным врачам больниц надо запретить создавать свои частные клиники. На это он указал во время встречи с членами молодежного парламента, сообщило РИА «Новости».
«Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники», — ответил Володин на вопрос одного из участников встречи.
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Кроме того, парламентарий указал на необходимость уделять больше внимания финансированию сельских районных больниц. Володин отметил, что обсудил тему с министром здравоохранения.
Подмосковье привлекло в села более 120 врачей и фельдшеров с начала года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медики получают от региона единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона и до 750 тысяч рублей соответственно.
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