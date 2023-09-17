Власть 17 сентября 2023, 20:49 Володин выступил за запрет на создание главврачами частных клиник Володин: было бы хорошо запретить руководству больниц создавать частные клиники РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главным врачам больниц надо запретить создавать свои частные клиники. На это он указал во время встречи с членами молодежного парламента, сообщило РИА «Новости».

«Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники», — ответил Володин на вопрос одного из участников встречи.

Реклама

Кроме того, парламентарий указал на необходимость уделять больше внимания финансированию сельских районных больниц. Володин отметил, что обсудил тему с министром здравоохранения.

Подмосковье привлекло в села более 120 врачей и фельдшеров с начала года благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медики получают от региона единовременную денежную выплату в размере до 1,5 миллиона и до 750 тысяч рублей соответственно.