Володин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Ларисы Шойгу. Он отметил, что парламентарий была добрым и отзывчивым человеком.

«Сегодня ушла из жизни Лариса Кужугетовна Шойгу. Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке», — сказал Володин, слова которого привели в пресс-службе Госдумы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что Лариса Шойгу с 2007 года являлась депутатом Государственной думы. Спикер подчеркнул, что она была ответственным и профессиональным человеком. Шойгу причастна ко многим законодательным инициативам.

Володин отметил, что депутата уважали как коллеги, так и жители родной Тувы.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны», — добавил Володин.

О смерти Ларисы Шойгу стало известно от главы фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергея Неверова. Замглавы фракции Лариса Кармазина рассказала, что Шойгу скончалась от инсульта, вызванного коронавирусом.

Лариса Шойгу — сестра главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Соболезнования близким также принесли власти Республики Тыва.