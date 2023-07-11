Власть 11 июля 2023, 09:05 Володин вспомнил о преступлениях нацистов в День памяти жертв Волынской резни Спикер Госдумы Володин: в День памяти жертв Волынской резни НАТО надо осознать свою ошибку РИА «Новости»

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Странам блока НАТО в День памяти жертв Волынской резни на Западной Украине следует понять, какую ужасную ошибку они делают, поддерживая киевский режим. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 11 июля в мире отмечают День памяти жертв Волынской резни — «уничтожения польского населения бандеровцами». По его словам, они за 1943-1944 годы убили десятки тысяч человек, в том числе детей, стариков и женщин. Зверства нацистов подтверждены архивными документами, показаниями преступников и свидетельствами очевидцев.

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«Сегодня киевский режим возвел в герои совершавших кровавые преступления Бандеру и его подручных. Вместо того чтобы признать действия бандеровцев геноцидом польского населения, ставит им памятники, защищает и продвигает их идеологию», — заявил Володин.

Он добавил, что Польша предает память жертв Волынской трагедии, она снабжает Украину оружием для совершения новых преступлений. Спикер Госдумы подчеркнул, что поддержка нацизма приводит к разрушительным последствиям. Польские власти прекрасно об этом знают.

«Государствам — членам НАТО пора осознать, насколько чудовищную ошибку они совершают», — заключил Володин,

Он добавил, что поддержка нацизма в итоге привела в прошлом веке ко Второй мировой войне. Нужно не допустить повторения трагедии.