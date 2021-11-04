Володин в День народного единства призвал извлечь уроки из Смутного времени

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Он призвал извлечь уроки из Смутного времени, потому что прошлое изменить уже нельзя.

По словам Володина, у праздника интересная история.

«Для нашей страны начало XVII века было непростым периодом, который неслучайно назвали Смутным временем. Воспользовавшись слабостью России, польские интервенты попытались захватить нашу страну», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Он отметил, что только благодаря народному единству удалось освободиться от врага. С тех пор отечественные традиции народного представительства и будущего парламентаризма формировались на основе поиска единства по ключевым вопросам российской государственности.

Володин назвал появление Земского собора окончательной победой над Смутой. Тогда был избран царь Михаил Федорович Романов, основавший новую царскую династию России.

«Мы не можем изменить прошлое, но в наших силах извлечь уроки из Смутного времени. Сделать все для того, чтобы люди во власти были ориентированы исключительно на повестку развития страны, а не на ослабление ее», — сказал он.

Володин также отметил, что во время выступления на пленарном заседании Госдумы он поднял вопрос об ответственности и взаимоотношениях депутатов разных партий. Это тема, по его словам, вызвала интерес и резонанс.