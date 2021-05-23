Володин упрекнул YouTube в жадности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обрушился на YоuТubе с обвинениями в жадности и попытках заработать на пользователях после того, как сервис анонсировал вставку рекламы во все ролики подряд. Председатель нижней палаты написал об этом в Telegram.

YouTube ранее уведомил, что с 1 июня начнет вставлять рекламу во все ролики, даже на тех каналах, которые не подключены к партнерской программе.

«Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить еще большую прибыль», — написал Володин.

Парламентарий напомнил, что не так давно по случаю 30-летия Всемирной паутины предложил выработать единые для всех правила «поведения» в интернете, поскольку зарубежные IT-компании пытаются диктовать свои порядки и не хотят выполнять закон.

«Ведь что получается? Допустим, вы сняли ролик. Разместили его в YouTube. А некто разорвал его на части, вставил свою рекламу, нарушив единство сюжета. Без вашего согласия. Еще и дивиденды с этого получил», — объяснил Володин.

Спикер ГД добавил, что таким образом YouTube еще и вынуждает пользователей покупать подписку, чтобы смотреть ролики без рекламы.

«За этим — жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке», — заключил он.