Володин сравнил аресты имущества россиян на Западе с пиратством

Блокировка активов и аресты имущества, которые проводят в отношении российских банков и предпринимателей страны Евросоюза и США, окончательно разрушили миф о неприкосновенности частной собственности. Ситуация напоминает век пиратства и колониальные времена. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин предупреждал бизнес об опасности и последствиях хранения капиталов в офшорах. Тогда против России еще не ввели санкции, но слова российского лидера оказались пророческими.

«Сегодня миф о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система США и стран ЕС, разрушен: по национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Именно это стало роковой ошибкой тех, кто поверил и отдал на хранение свое имущество и финансы этим странам», — написал Володин.

Спикер заявил, что сейчас у предпринимателей появился шанс сохранить свое имущество, вернув его в Россию. Накануне Госдума приняла в первом чтении закон об амнистии капиталов.

«Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее», — подчеркнул Володин.

Прошедший первое чтение в Госдуме законопроект предусматривает добровольное декларирование имущества, ценных бумаг, денег и других финансовых активов, включая опционы и фьючерсные контракты. Предоставляя документ, владельцы имущества получают гарантии сохранности капиталов и защиту своих интересов. Декларацию можно подать с 14 марта 2022 года по 29 февраля 2023 года.

Санкции в отношении российских банков, предпринимателей, журналистов и политиков ввели Великобритания, страны Евросоюза и США. Все активы компаний и людей из санкционного списка, которые хранились в местных банках, оказались заморожены. Также под отключение от системы SWIFT попали семь российских банков.