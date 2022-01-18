Володин сообщил о звонке Путина перед открытием новой сессии Госдумы

Весенняя сессия началась в Госдуме. Во время приветственного слова председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что перед началом заседания ему позвонил президент РФ Владимир Путин.

«Буквально перед началом нашей работы состоялся разговор с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он попросил передать вам самые добрые, хорошие пожелания, успехов в работе», — сказал Володин. Его слова приведены на сайте нижней палаты парламента.

Также глава государства пожелал депутатам счастья, здоровья и плодотворной работы. Председатель Госдумы отметил, что сессия окажется насыщенной. На рассмотрении нижней палаты парламента находятся 1136 проектов законов. Из них 295 уже приняли в первом чтении, три — во втором, еще 838 находятся на стадии подготовки.

«Наш приоритет — принятие законов по улучшению жизни граждан, развитию экономики, защите суверенитета страны, реализация послания президента Федеральному собранию», — подчеркнул Володин.

Он добавил, что 41 из 51 пункта плана законодательного обеспечения реализации послания 2021 года уже выполнен. Работа над оставшимися сейчас ведется.