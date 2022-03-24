Володин: Россия встала на защиту русского мира

Благодаря президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией, подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram. Он добавил, что сейчас Россия «встала на защиту русского мира».

«Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно», — констатировал Володин.

Его пост был посвящен 23-летию со дня бомбардировок Югославии странами НАТО. По словам спикера Госдумы, тогда Россия не была достаточно сильна, чтобы помочь братским народам, но теперь, благодаря Путину, ситуация изменилась.

Володин напомнил, что жертвами бомбардировок по территории Югославии в 1999 году стали около пяти тысяч человек, пострадали более 10 тысяч, разрушены полторы тысячи населенных пунктов. Воздушные удары продолжались 78 дней, использовались кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном.

«За события тех лет мы чувствуем особую боль. Да, гордимся нашими воинами, совершившими геройский марш-бросок на Приштину. Но, надо признать, тогда у нашей страны, прошедшей разруху 90-х и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы защитить братские народы бывшей Югославии от агрессии НАТО», — написал председатель Госдумы.