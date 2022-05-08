Володин: Россия разрушила планы НАТО по расширению на восток

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что страны «Большой семерки» (G7) признали успех специальной операции российских Вооруженных сил на Украине. По его мнению, только так можно расценивать их очередные заявления по ситуации вокруг Украины. Об этом Володин написал в своем Telegram-канале.

«Британия, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония признали успехи СВО российских Вооруженных сил. Именно так можно расценить принятое лидерами стран G7 сегодня заявление о намерении „не допустить победы“ России на Украине», — написал спикер Госдумы.

По его словам, выступая против действий России, «семерка» выступает против демилитаризации, денацификации, внеблокового и безъядерного статуса Украины, а также против права народов Донецкой и Луганской народных республик на самоопределение.

«Теперь понятно, почему предложенные нашим президентом инициативы по вопросам безопасности оставлены ими без ответа. Россия разрушила их планы по расширению НАТО на восток», — резюмировал Володин.

Ранее 8 мая лидеры G7 выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что не намерены допустить «победы России» на Украине.