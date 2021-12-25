Володин рассказал о вступающих в силу законах с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года в России вступят в силу 10 важных законов, которые рассмотрели депутаты Госдумы. О каждом из них отдельно рассказал в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Увеличится размер выплат для семей с детьми до трех лет. Теперь размер пособия приравняют к прожиточному минимуму ребенка, который установлен на тот год, когда его родители обратились за выплатой. Пособие предназначено для семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Сумма материнского капитала начнет индексироваться по фактической, а не прогнозной инфляции. Пересматривать размер выплат станут ежегодно 1 февраля.

Запрещается работа цирков, дельфинариев и зоопарков, которые не имеют лицензии. Новый закон защитит права животных.

Выдачу ничем не обеспеченных кредитов населению ограничит Банк России. Каков механизм ограничения и каких займов это коснется, определит финансовый регулятор.

Россияне смогут узнавать о льготах и мерах социальной поддержки не только через портал госуслуг, но и при личном посещении органов власти и МФЦ.

Деньги, потраченные на спортивные клубы, можно вернуть специальным налоговым вычетом. Норма будет действовать на траты, сделанные после 1 января 2022 года.

Страховые и социальные пенсии по инвалидности назначат автоматически. Приходить в отделения Пенсионного фонда и отдавать специальные заявления не нужно. Кроме того, ПФР раз в три года начнет сообщать россиянам о размере их будущей пенсии. Для женщин это правило начнет действовать с 40 лет, для мужчин — с 45 лет.

Отказавшимся от сдачи своих биометрических данных продолжат оказывать государственные и муниципальные услуги. Основанием для отказа отсутствие биометрических данных быть не может.

Иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч человек с 1 января 2022 года обязаны открыть свои филиалы в России.

С 1 января в России начнет действовать единый номер экстренных служб 112. Звонки будут бесплатны и доступны даже при отрицательном балансе на счете.