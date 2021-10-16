Володин рассказал о работе по борьбе с бедностью в России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о работе по борьбе с бедностью. В ближайшее время комитеты Госдумы представят свои предложения.

«Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — рассказал он.

По данным «России 1», Володин пояснил, что сейчас в парламенте будет обсуждаться бюджет на 2022–2024 годы.

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете», — рассказал он.

Ранее власти Московской области потратили миллиард рублей на субсидии для малого и среднего бизнеса. Прием заявок на получение поддержки в регионе проходит дистанционно. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании с министрами.

Глава региона подчеркнул, что предприниматели могут избежать лишней волокиты и подать заявку на получение поддержки местных властей в электронном виде.