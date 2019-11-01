Володин рассказал о новых законах против схем по отъему жилья

С 1 ноября в России начали действовать поправки в законодательство, которые обезопасят граждан страны от мошенников и достаточно серьезно усложнят жизнь злоумышленникам. С инициативой внесения поправок выступили руководители обеих палат российского парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Начиная с сегодняшнего дня микрофинансовые организации не смогут выдавать деньги гражданам под залог жилья или доли в квартире. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новая поправка позволит полностью положить конец нелегальным схемам по отъему жилья. В своих схемах мошенники искали жертв именно через микрофинансовые организации.

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«Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», — отметил председатель Госдумы.

Еще одной защитой для сохранения недвижимости граждан от мошенников стали поправки в закон об использовании электронной подписи в сделках с квартирами. Теперь собственник должен дать письменное согласие на проведение любых действий со своей недвижимостью.

Подать разрешение собственник может лично или по почте, но во втором случае его нужно заверить у нотариуса. После этого в Росреестре отмечают в своей базе, что по этой недвижимости можно проводить электронные сделки.

Если такой отметки нет, то Росреестр вернет документы. Кроме того, теперь ведомство сообщит собственнику о том, что по его квартире начата электронная сделка. Это позволит не дать мошенникам завладеть квартирой и продать ее без ведома собственника.

«Все эти меры дополнительно усилят защиту имущества наших граждан от противоправных действий», — пояснил Володин.

Кроме защиты недвижимости россиян, с 1 ноября вступило в силу еще несколько принятых властями законов. В частности, теперь оформлять ДТП можно без бланков, а суверенный интернет стал реальностью. Как изменится жизнь в России с наступлением третьего осеннего месяца — в материале «360».