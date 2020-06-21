Володин раскритиковал противников поправок к Конституции

Политик не понимает тех, кто говорит: «Не голосуйте или не ходите на выборы».

«Подождите, вы о чем? Вы задумайтесь, к чему вы призываете, в чем смысл этих призывов. Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты?» — поинтересовался Володин.

По его словам, авторы таких речей идут против своего же народа. Нельзя этого делать, заявил спикер. Он напомнил, что каждая норма решает проблемы граждан и страны.

«Поддержка норм обеспечит развитие в стране. Каждый голос сделает страну сильнее», — отметил Володин.

По его мнению, новые нормы позволят повысить благосостояние граждан и защитить их права. Поэтому не стоит слушать тех, кто внутри страны «подпевает» критикам из-за границы.

«А когда какая-то политическая партия начинает смыкаться с той же Венецианской комиссией и с другими голосами зарубежья, это говорит о том, что желание власти настолько велико, что оно перечеркивает интересы и граждан, и государства», — добавил Володин.

Ранее Венецианская комиссия Совета Европы высказала свое мнение о возможных изменениях в Конституции России. Ее представители порекомендовали удалить поправку к статье 79 о международных отношениях или изменить ее формулировку.

Президент предложил изменить Конституцию, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. Депутат Государственной думы Сергей Боярский посчитал, что поправки к Конституции закрепят политическую волю на будущее.

Жители Москвы подали более одного миллиона заявок на электронное голосование по основному закону страны.