Власть 08 сентября 2023, 13:18 Володин проголосовал на выборах мэра Москвы Спикер Госдумы Володин проголосовал в первый день выборов мэра Москвы Госдума

Читать 360tv в

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в пятницу, 8 сентября, проголосовал на избирательном участке № 75 Пресненского района Москвы» — уточнили в Госдуме.

Реклама

Выборы в России пройдут в течение трех дней, начиная с 8 сентября, основной день голосования придется на 10 сентября.

В рамках единого дня голосования также состоятся выборы высших должностных лиц в 21 регионе и дополнительные выборы депутатов Государственной Думы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее более 50% москвичей заявили, что будут голосовать онлайн.