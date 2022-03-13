Володин призвал россиян сплотиться на фоне ситуации на Украине и санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал происходящее «моментом истины» — по его мнению, такие ситуации проверяют людей. Именно сейчас необходимо осознать свою ответственность за судьбу нашей страны, сплотиться и помогать друг другу. Володин опубликовал призыв к россиянам на фоне ситуации на Украине и западных санкций в своем Telegram-канале.

«Наши солдаты и офицеры спасают наших граждан, соотечественников, проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, от националистов. В это непростое время необходимо внимательнее относиться друг к другу. Помогать. Что касается вызовов, объединившись, преодолеем любые», — уверен спикер.

Вячеслав Володин отметил, что паника и напряжение в обществе — «то, чего ждут Вашингтон и НАТО, развязав против нас беспрецедентную экономическую войну». Он успокоил жителей, заявив, что «никого не оставят один на один с проблемами».

«Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам. Давайте вспомним: два года назад, в начале пандемии, такое тоже было, потом все нормализовалось», — заметил Володин.

По его словам, из регионов поступает информация о снижении цен на дизельное топливо и удобрения, что важно в преддверии весенне-полевых работ. Это означает, что россияне «будут с необходимыми продуктами питания не только в этом году, но и на будущее».

«Депутаты поддерживают работу Министерства промышленности и торговли по снижению цены на металл. Внешние рынки, стимулирующие рост цен, сократились, поэтому стоимость внутри страны должна уменьшаться не только на металл, но и на другие товары», — добавил Володин.

Он считает, что в условиях «бегства» ряда зарубежных компаний из России бизнесмены сейчас должны пересмотреть подходы, даже ценой личной прибыли, и прежде всего думать о людях — о сохранении рабочих мест, расширении производства.

«Как жизнь показала, за рубежом никто не ждет. „Пыль глотают“ наши соотечественники-бизнесмены по полной программе, пытаясь вернуть капиталы из-за границы. У нас у всех есть шанс сделать страну сильнее, экономику — эффективнее, а жизнь — более справедливой», — резюмировал председатель Госдумы.