Власть 27 января 2023, 15:10 Володин призвал общими усилиями не повторить трагедии Холокоста Спикер Госдумы Володин: надо сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась piqsels

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия Холокоста никогда не должна повториться. Для этого нужно сделать все возможное. Его слова появились на сайте нижней палаты парламента в День памяти жертв Холокоста.

Он напомнил, что фашисты убили шесть миллионов евреев во время Холокоста и подчеркнул, что этому нет оправдания. Володин назвал Холокост одним из самых ужасных преступлений в истории человечества.

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«Важно помнить правду о тех страшных событиях, хранить память обо всех, кто погиб за освобождение мира от коричневой чумы… Нам необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась», — сказал он.

Председатель нижней палаты парламента России добавил, что сейчас в европейских странах, в том числе на Украине и в Прибалтике, нацисты вновь поднимают голову. Они сносят памятники и ставят под сомнение роль Советского Союза в победе над фашизмом.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что именно советские люди положили конец нацизму. Нужно это помнить и пресекать любые попытки пересмотреть историю и вклад России в победу над ним.