27 января 2023, 15:10
Володин призвал общими усилиями не повторить трагедии Холокоста
Спикер Госдумы Володин: надо сделать все, чтобы трагедия Холокоста не повторилась
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трагедия Холокоста никогда не должна повториться. Для этого нужно сделать все возможное. Его слова появились на сайте нижней палаты парламента в День памяти жертв Холокоста.
Он напомнил, что фашисты убили шесть миллионов евреев во время Холокоста и подчеркнул, что этому нет оправдания. Володин назвал Холокост одним из самых ужасных преступлений в истории человечества.
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«Важно помнить правду о тех страшных событиях, хранить память обо всех, кто погиб за освобождение мира от коричневой чумы… Нам необходимо сделать все, чтобы трагедия не повторилась», — сказал он.
Председатель нижней палаты парламента России добавил, что сейчас в европейских странах, в том числе на Украине и в Прибалтике, нацисты вновь поднимают голову. Они сносят памятники и ставят под сомнение роль Советского Союза в победе над фашизмом.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что именно советские люди положили конец нацизму. Нужно это помнить и пресекать любые попытки пересмотреть историю и вклад России в победу над ним.
Госдума РФ
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