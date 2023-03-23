Власть 23 марта 2023, 13:32 Володин преподал депутатам урок политической культуры Спикер ГД Володин попросил депутатов поприветствовать деловое сообщество стоя Фото: сайт Государственной думы

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин перед отчетом правительства предложил депутатам стоя поприветствовать деловое сообщество, представители которого присутствовали в зале пленарных заседаний. Таким образом он преподал парламентариям небольшой урок политической культуры. Об этом написало РИА «Новости».

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«В нашем зале присутствуют представители делового сообщества, экспертного, вузовского. Давайте поприветствуем, вот они, на балконе. Давайте поприветствуем стоя, так, как правительство! Это же наши избиратели, вставать надо было сразу», — обратился к депутатам Володин.

Последовали аплодисменты. Спикер Госдумы шутливо посетовал на то, что «как правительство — мы встаем, а как наши избиратели — мы задумываемся». Затем Вячеслав Володин призвал отдельно поприветствовать председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. На этот раз все быстро встали, на лицах многих были улыбки.

«Вот что такое политическая культура. Все идет от бескультурья, а в итоге революция случается», — резюмировал председатель Госдумы.