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Володин предупредил Запад о последствиях помощи Украине

Спикер Госдумы Володин: помогающие Украине страны втягиваются в конфликт с Россией

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Государства, которые оказывают военную помощь Украине, должны понимать, что втягиваются в конфликт с Россией, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова передал телеканал «Россия 1».

Госдума 3 октября единогласно ратифицировала четыре договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. По словам Володина, теперь новые регионы являются частью страны, поэтому решения изменению не подлежат.

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«Поэтому, когда они обсуждают вопрос оказания военной помощи Украине, должны понимать: они втягиваются в конфликт уже с РФ. Как бы они это не маскировали, ничего не получится. Поэтому отчет должны себе отдавать», — подчеркнул спикер парламента.

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Володин добавил, что со странами, разжигающими конфликт на Украине, Россия будет разговаривать «по-другому». Руководство РФ до этого направила членам военно-политического блока НАТО ноту в связи с поставками вооружений Киеву. Любое оружие, попадающее на территорию Украины, станет мишенью для ВКС РФ.

Ранее в МИД России предупредили, что накачка Украины оружием чревата прямым столкновением ядерных держав. Последствия такой политики катастрофические.

Госдума РФ

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