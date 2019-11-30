Володин предупредил Украину о возможной потере областей из-за национализма

Он посоветовал новым руководителям страны пересмотреть отношение к правам этнических групп, которые живут в государстве.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей», — заявил Володин.

По его словам, на Украине не соблюдаются права русских, поляков и венгров. Это проявляется в притеснении их языка в школах из-за закона о украинском языке.

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«При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — отметил спикер.

Кроме того, Володин посоветовал властям поразмыслить, почему же в 2014 году более 96% жителей Крыма и Севастополя захотели воссоединиться с Россией. А среди голосовавших были представители разных национальностей — русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы.

Ранее, 28 ноября, в Женеве прошел форум по вопросам меньшинств ООН. Когда депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек начал читать доклад, представители украинской делегации забили табличками по столу, кричали и опротестовали его выступление. Сам Бальбек назвал хулиганов варварами, а их поведение — путем к мракобесию.