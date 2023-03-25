Власть 25 марта 2023, 09:31 Володин предложил запретить работу МУС в России Председатель ГД Володин: нужно законодательно запретить деятельность МУС в России РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил законодательно запретить любую деятельность Международного уголовного суда (МУС) в России и предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС. Этой теме посвящен пост в его Telegram-канале.

Володин напомнил, что в Конституции России закреплен приоритет национального законодательства над международным. На территории страны не исполняются решения Международного уголовного суда, Европейского суда по правам человека и других «марионеточных институтов, используемых Вашингтоном для реализации своих интересов», констатировал спикер.

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«Учитывая международный опыт, правильно продолжить эту работу», — считает председатель ГД.

Помимо запрета на деятельность МУС в России, он предложил заключить двухсторонние соглашения с дружественными странами о взаимном отказе от сотрудничества с МУС и содействия ему. Кроме того, по мнению Володина, у Верховного главнокомандующего Российской Федерации «должно быть право на любые действия для защиты наших граждан" в случае, если международные структуры принимают решения, противоречащие нормам Конституции.

Спикер парламента отметил, что в США еще в 2002 году приняли так называемый закон о вторжении в Гаагу, по которому ни одного американского гражданина или союзника нельзя арестовать или задержать по ордеру МУС и США могут начать военную интервенцию, если на скамье подсудимых окажутся американские военные, чиновники и политики.