Володин предложил свести до минимума отдых депутатов и чиновников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сократить отпуск депутатам и чиновникам примерно на 15 дней. Если сейчас они отдыхают 42 календарных дня, то в случае перемен это число сократится до 28. Об этом пишет пресс-служба Госдумы.

«Правильно было бы, исходя из вызовов времени, ответственности, которую берут на себя депутаты и чиновники, сократить их отпуска до минимума, который положен по Трудовому кодексу РФ», — говорится в сообщении.

Парламентарии должны будут сами рассмотреть законопроект о снижении числа дней отпуска. Поправки внесут в закон «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания». Сейчас документ предполагает для депутатов Госдумы 42 календарных дня отпуска. А для госслужащих — 45, причем с возможностью продлить. А минимальное количество отпускных дней по ТК — 28, напомнил «Царьград».

Володин подметил, что у «политиков отпусков не бывает». И привел в пример президента России Владимира Путина, который «всегда в работе».