Володин предложил Совету Европы объявить о самороспуске

Совет Европы теряет смысл. В последнее время он занимался критикой России и пытался давить на нее. Теперь без РФ его членам будет нечем заняться. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Совет Европы утрачивает свой смысл. Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Тогда у нее были большие ожидания, которые не оправдались.

Спикер Госдумы подчеркнул, что все эти годы РФ хотела и старалась вести диалог, но ее не слышали. По его словам, Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов.

«В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным. Наша страна уведомила Совет Европы о выходе из организации. Правильное решение», — заключил он.

Во вторник, 15 марта, стало известно, что Россия начала процедуру выхода из состава Совета Европы.