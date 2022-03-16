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    16 марта 2022, 10:00

    Володин предложил Совету Европы объявить о самороспуске

    Спикер Госдумы Володин предложил Совету Европы распуститься после выхода из него РФ

    Александр Иванов

    Совет Европы теряет смысл. В последнее время он занимался критикой России и пытался давить на нее. Теперь без РФ его членам будет нечем заняться. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин предложил Совету Европы объявить о самороспуске

    «Совет Европы утрачивает свой смысл. Все последнее время он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению, обращениям и резолюциям. Без нашей страны коллегам из Совета Европы нечем будет заняться. Остается один выход — самораспуститься», — написал Володин в Telegram.

    Он напомнил, что Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Тогда у нее были большие ожидания, которые не оправдались.

    Спикер Госдумы подчеркнул, что все эти годы РФ хотела и старалась вести диалог, но ее не слышали. По его словам, Совет Европы исповедовал принципы одностороннего движения и двойных стандартов.

    «В этих условиях диалог с глухим Западом стал бессмысленным. Наша страна уведомила Совет Европы о выходе из организации. Правильное решение», — заключил он.

    Во вторник, 15 марта, стало известно, что Россия начала процедуру выхода из состава Совета Европы.