Володин поздравил с Днем России

«Мы гордимся нашей страной, ее богатой историей и культурой. Желаем России добра и процветания. Видим ее сильным, социально ответственным государством, которое заботится о благополучии и качестве жизни своих граждан», — сказал он.

Всех граждан объединяет желание принести пользу своей родине, России, отметил Володин. Председатель Госдумы пожелал счастья, здоровья и всего самого доброго.

День России ежегодно отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В Кремле 12 июня президент Владимир Путин традиционно вручает Государственные премии России.