Володин посоветовал сенатору сложить полномочия после фейка о смерти Жириновского

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сенатор Александр Пронюшкин должен сложить с себя полномочия после того, как сообщил ложную информацию о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик жив и продолжает лечение в больнице.

«А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия», — подчеркнул Володин в своем Telegram-канале.

Также он обратился к СМИ.

«Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть», — добавил спикер Госдумы.

Ранее 25 марта в СМИ появились сообщения о смерти Жириновского, данную информацию подтвердил сенатор Александр Пронюшкин. Однако Володин поспешил это опровергнуть. Спикер Госдумы рассказал общественности, что лидер ЛДПР жив, его состояние тяжелое, врачи за него борются.

Кроме того, Минздрав сообщил, что состояние политика стабильное. У Жириновского подтвердился COVID-19 в начале февраля. С тех пор он находится в больнице.