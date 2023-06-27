Власть 27 июня 2023, 14:04 Володин поручил выяснить, кто из должностных лиц пытался покинуть Россию в выходные Спикер ГД Володин поручил выяснить, кто из должностных лиц пытался покинуть РФ в выходные РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил главе комитета по безопасности Василию Пискареву вместе с правоохранителями выяснить, кто из «занимающих значимые должности» пытался выехать из России в выходные. Об этом написало РИА «Новости».

«Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал, это действительно должно быть в том числе и наказуемо», — считает спикер парламента.

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Володин подчеркнул, что события 24 июня стали для всех испытанием, эти сутки «определяли очень многое», а в результате страна сплотилась еще больше. Председатель Госдумы в очередной раз выразил поддержку президенту Владимиру Путину. По мнению Вячеслава Володина, выстроенная им политическая система оказалась эффективной. что и позволило России справиться с вызовом вместе. Те, кто «вел людей на погибель» и хотел захватить власть, быстро осознали, что «народ не с ними». Важно, чтобы подобное не повторилось, подчеркнул спикер Госдумы.