Володин: попытки США вмешаться во внутренние дела Венесуэлы недопустимы

Россия и Венесуэла разработают план сотрудничества до 2030 года Подробнее

По данным информагентства, соответствующее заявление спикер Госдумы озвучил во время встречи в главой Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Володин напомнил о незаконных попытках США привести к власти в Каракасе своих марионеток.

Политик пообещал венесуэльским партнерам подставить плечо в вопросах защиты суверенитета страны, а также выразил слова поддержки в связи с нелегкой ситуацией, в которую вогнали республику односторонние санкции со стороны Вашингтона.

«Потому что, как вы видите, санкции, вмешательство во внутренние дела привносят кризисы, которые на земном шаре приобретают все большее количество участников», — резюмировал Володин.