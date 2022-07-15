Володин попросил список 150 депутатов, «опечаленных» приездом в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутата Николая Коломейцева представить ему список из 150 депутатов, «опечаленных» из-за прерванных каникул в связи с назначенным на пятницу внеплановым заседанием. Об этом написало РИА «Новости».

«Вы сказали о 150 депутатах, которые были опечалены необходимостью приехать на заседание Государственной думы, с которыми вы общались. Можно от вас получить списки этих депутатов?» — сказал председатель нижней палаты, обращаясь к Коломейцеву.

После реплики Володина по залу прокатился смех. Коломейцев попытался отшутиться, прокричав со своего места что-то про «журналистскую тайну». Спикер Госдумы отказался принять такой аргумент.

«Какая тайна может быть у коммуниста Коломейцева от своих коллег?» — продолжил Володин.

Коломейцев при этом сказал, что сдаст список лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

Володин обратил внимание, что на заседание приехал даже 82-летний Артур Чилингаров, которого «все просили, чтобы он находился на дистанционке».

«Где вы таких депутатов увидели, чтобы они не исполняли обязанности свои? Избранные через конкуренцию, вы специально пытаетесь усыпить деятельность других. Это он делает умышленно, коллеги, для того, чтобы прийти к власти», — в шутку сказал Володин.

Слова Коломейцева о 150 «опечаленных» депутатах являлись «образным выражением», поэтому списка не будет, заявил «Газете.ru» пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко.

Володин не исключил нового внепланового заседания Госдумы, но не назвал дату.