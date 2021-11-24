Володин поддержал обращение врачей к противникам массовой вакцинации от коронавируса

Работающие в красных зонах и реанимациях врачи знают реальную ситуацию с количеством пациентов, страдающих от коронавирусной инфекции. Поэтому они не могут оставаться равнодушными к заявлениям публичных людей, которые подвергают сомнению необходимость вакцинации. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает мнение врачей 11 больниц Москвы и Санкт-Петербурга, которые выпустили официальное обращение к известным противникам массовой вакцинации от коронавируса.

«Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Они борются за жизни пациентов, знают реальную ситуацию — то, что происходит в красных зонах, реанимациях. Понимают, какие меры действительно эффективны», — написал Володин.

Спикер отметил, что в Госдуме тоже принимают все меры, чтобы сохранить работоспособность нижней палаты парламента. По его словам, 92% депутатов и 97% сотрудников аппарата имеют иммунитет к инфекции.

«Но несмотря на это, сегодня четыре депутата болеют. За последние 10 дней ушли из жизни два работника аппарата», — подчеркнул Володин.

Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы в здание Госдумы пускали только обладателей QR-кодов о сделанной прививке или перенесенной инфекции. «Наша позиция — что правильно начинать с себя», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Врачи 11 крупнейших больниц России написали открытое письмо к выступающим против массовой вакцинации политикам, общественным деятелям и артистам. Они предложили им посетить с экскурсией красные зоны лечебных учреждений, чтобы своими глазами увидеть, как от коронавирусной инфекции умирают пациенты. Авторы послания перечислили адресатов, к которым они обращались. Среди них оказались лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.