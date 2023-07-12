Власть 12 июля 2023, 15:12 Володин поддержал идею устроить выставку разбитой техники НАТО у посольств недружественных стран Спикер ГД Володин попросил Картаполова проработать вопрос о выставке разбитой техники НАТО РИА «Новости»

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин дал поручение главе думского комитета по обороне Андрею Картаполову во взаимодействии с Минобороны РФ проработать вопрос организации выставки разбитой в боях техники НАТО у посольств стран, которые поставляют ее киевскому режиму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Инициатива обратиться к военному ведомству и устроить выставку принадлежит депутату фракции КПРФ Владимиру Исакову.

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«Давайте мы поддержим Владимира Павловича. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя комитета по обороне», — сказал Володин.

Накануне спикер нижней палаты парламента предложил депутатам Госдумы пересесть на российские автомобили. По его словам, таким образом они помогут автопрому России. Володин считает, что потраченные РФ деньги на иномарки, в итоге пойдут на поддержку Украины. Об этом написал RT.