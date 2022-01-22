Володин поддержал идею Медведчука наладить диалог между депутатами

Построение диалога между депутатами парламентов России и Украины — это единственно правильный путь для налаживания отношений. Так в своем Telegram-канале прокомментировал заявление председателя политсовета украинской партии политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что готов пригласить Медведчука вместе с его однопартийцами для встречи в Госдуму, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

«Мы и раньше говорили, и сейчас подтверждаем, что необходимо выстраивать отношения между Россией и Украиной на принципах дружбы, взаимного уважения, в интересах народов наших стран», — заявил Володин.

Сегодня же Медведчук заявил, что приветствует создание в Госдуме депутатской группы по связям с Верховной радой Украины. Лидером группы стал депутат и бывший ведущий программы «60 минут» Евгений Попов.