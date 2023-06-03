Власть 03 июня 2023, 19:18 Володин передал Эрдогану приветствие и поздравление от Путина с вступлением в должность президента Госдума РФ: Володин передал Эрдогану поздравление от Путина с вступлением в должность kremlin.ru

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин, присутствующий на инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передал ему слова поздравления от российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщили пресс-служба Государственной думы России.

Инаугурация Эрдогана проходит в президентском комплексе Бештепе в Анкаре. Володин представляет Россию по поручению Путина.

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«Председатель передал Эрдогану теплые слова приветствия от Путина и поздравление со вступлением в должность президента», — сообщали в пресс-службе.

В президентском дворце Эрдоган принимает прибывших на инаугурацию зарубежных лидеров и представителей. Вечером он объявит состав нового правительства.

Во втором туре президентских выборов Эрдоган набрал 52,18% голосов, а оппозиционер Кемаль Кылычдароглу — 47,82%. Явка в Турции составила почти 86%, за рубежом — свыше 56%. Таким образом Эрдоган вступил в должность президента еще на пять лет.

Итоги выборов главного соперника Эрдогана не обрадовали — Кылычдароглу заявил, что они были несправедливыми. При этом он отметил, что голосование продемонстрировало желание народа «сменить авторитарную власть».

Кылычдароглу поддерживали западные страны. Однако победа Эрдогана разрушила представление о том, что Евросоюз имеет хоть какое-то геополитическое влияние. Новый президентский срок главы республики стал серьезным вызовом.