Володин перечислил главные решения Госдумы за 2019 год
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал наиболее важными законами 2019 года документы, защищающие права граждан и помогающие им. Об этом сообщило ИА Daily Storm.
«Для нас в приоритете законы, которые помогают людям. Мы комплексно решали вопросы защиты прав граждан, в том числе их права на собственное жилье», — рассказал Володин.
Председатель Госдумы отметил, что в 2019 году появились законы о помощи дольщикам, которые пострадали по вине недобросовестных застройщиков. Также появились механизмы, которые исключат обман дольщиков в будущем. Кроме того, появились законы о запрете выдачи микрозаймов под залог единственного жилья и ипотечных каникулах для людей, оказавшихся в затруднительной ситуации.
В 2019 году приняли закон о паллиативной помощи больным и доступе родственников в реанимацию.
Володин также пожелал россиянам здоровья, счастья, любви, радостных событий и домашнего тепла в новом году.