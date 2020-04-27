Поздравление Володина опубликовали на официальном сайте Госдумы.

Спикер уточнил, что поддержка избирателей должна стать опорой для законодателей.

«Институт парламентаризма — важная часть системы публичной власти, представляющая интересы народа России, от эффективности которого зависит законодательное обеспечение достижения национальных целей развития, повышение качества жизни наших граждан», — заметил председатель.

Володин обратил внимание на то, что в настоящее время представителям законодательной власти необходимо принимать эффективные решения. Нужно оказывать помощь гражданам, в том числе семьям с детьми, и российской экономике.