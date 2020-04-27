Володин: парламентаризм — важная часть системы публичной власти
Сегодня, 27 апреля, в России отмечают День парламентаризма. В честь праздника председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил значимость данного института. Об этом сообщил Daily Storm.
Поздравление Володина опубликовали на официальном сайте Госдумы.
Спикер уточнил, что поддержка избирателей должна стать опорой для законодателей.
«Институт парламентаризма — важная часть системы публичной власти, представляющая интересы народа России, от эффективности которого зависит законодательное обеспечение достижения национальных целей развития, повышение качества жизни наших граждан», — заметил председатель.
Володин обратил внимание на то, что в настоящее время представителям законодательной власти необходимо принимать эффективные решения. Нужно оказывать помощь гражданам, в том числе семьям с детьми, и российской экономике.