Володин отметил снижение смертности из-за пьяных ДТП
Количество погибших и пострадавших в ДТП заметно сократилось после того, как был принят закон об ужесточении ответственности за езду в пьяном виде. С таким заявлением выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, сообщила «Газета.ru».
Смертность от аварий с нетрезвыми водителями сократилась на 35%, а число пострадавших уменьшилось на 11,5%. Эти данные указывают на эффективность принятого закона, отметил Володин. По его словам, правила должны быть едиными для всех — и для актеров, и для депутатов, и для бизнесменов.
Кроме того, спикер прокомментировал законы, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, отметил сайт «Утро.ру». Всего было утверждено 29 нормативно-правовых актов, причем 50% — это предложения правительства, другую половину внесли депутаты.
Законопроект о разблокировке Telegram пока не принят, поэтому еще рано говорить о судьбе мессенджера, отметил Володин. Если суд примет решение, оно должно быть исполнено.