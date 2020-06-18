Володин отметил снижение смертности из-за пьяных ДТП

Смертность от аварий с нетрезвыми водителями сократилась на 35%, а число пострадавших уменьшилось на 11,5%. Эти данные указывают на эффективность принятого закона, отметил Володин. По его словам, правила должны быть едиными для всех — и для актеров, и для депутатов, и для бизнесменов.

Кроме того, спикер прокомментировал законы, принятые для борьбы с пандемией коронавируса, отметил сайт «Утро.ру». Всего было утверждено 29 нормативно-правовых актов, причем 50% — это предложения правительства, другую половину внесли депутаты.

Законопроект о разблокировке Telegram пока не принят, поэтому еще рано говорить о судьбе мессенджера, отметил Володин. Если суд примет решение, оно должно быть исполнено.