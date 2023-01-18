Власть 18 января 2023, 09:01 Володин отметил правильность начала СВО после заявления Украины о подготовке к войне с Россией Спикер Госдумы Володин: заявление Данилова подтвердило правильность начала СВО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Украинские власти признались, что готовили общество заранее к войне с Россией. Это заявление еще раз подтверждает правильность решения начать спецоперацию на Украине. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он привел в публикации слова президента РФ Владимира Путина, что, если драка неизбежна, надо бить первым. Володин считает, что последние заявления Украины, а также слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-президента Франции Франсуа Олланда о Минских соглашениях доказывают всю серьезность существовавшей угрозы для безопасности людей Донбасса и всей России.

Реклама

«Начало специальной военной операции, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение. Оно позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей», — подчеркнул Володин.

Реклама

По его словам, сделанные представителями Украины, Франции и Германии заявления нужно использовать в качестве доказательной базы для международного военного трибунала. Спикер Госдумы считает, что руководители этих государств хотели начать мировую войну с «предсказуемыми последствиями», их нужно наказать.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сказал, что Украина и ее президент Владимир Зеленский еще до начала СВО готовили своих соотечественников к войне. Об этом написало Ura.ru.