Володин объяснил признание независимости ДНР и ЛНР желанием России остановить бойню

Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, чтобы остановить гибель россиян и соотечественников, которые живут там. Такое заявление спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих», — написал он в своем Telegram.

Володин напомнил, что Госдума рассмотрит вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи России с Донецкой и Луганской народными республиками 22 февраля.

По его словам, в ситуации, когда речь идет о возможной гуманитарной катастрофе, когда люди вынуждены покидать свои дома, единственный выход — принять соответствующее решение.

Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что РФ долгое время добивалась от Украины выполнения Минских соглашений, но украинские власти перечеркнули их в момент, когда начали обстреливать мирных жителей Донбасса.

«Что касается недружественных решений и санкций. Они в любом случае будут приняты. Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов», — добавил Володин.

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам 21 февраля и объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Также он потребовал от Минобороны РФ обеспечить своими силами мир в Донбассе.