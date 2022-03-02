Володин объяснил, почему его имени нет в санкционных списках

Новые антироссийские санкции не затронули председателя Госдумы Вячеслава Володина. Отсутствие своего имени в бумагах он объяснил тем, что попал под ограничения еще в 2014 году.

«Читаю ваши комментарии. Поступают вопросы на тему: почему в публикуемых в эти дни санкционных списках не видим фамилии „Володин“? Отвечаю всем интересующимся. Санкции против меня введены в 2014 году. Таких стран порядка 40», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Председатель ГД перечислил все страны, которые наложили на него ограничения. Он упомянул США, Украину, Канаду, Японию, страны Евросоюза и другие государства. По словам Володина, его отношение к санкциям за последние восемь лет не изменилось.

«Восемь лет назад меня спросили: „Как вы к этому относитесь?“ Так же, как и ранее, отвечу: абсолютно спокойно. За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет», — заявил председатель Госдумы.

Он добавил, что его дети работают и учатся на территории России. Также Володин подчеркнул, что в стране есть большое количество замечательных мест для отдыха.