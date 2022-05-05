Володин объяснил, когда Россия может нанести ядерный удар

В российской доктрине нанесение ядерного удара возможно только в качестве ответной меры. Превентивное нападение является одним из приоритетов США. Об этом kp.ru заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар. <…> Если нанесут — мы ответим», — сказал спикер.

Он также добавил, что от США при этом «всего ждать можно», поскольку это единственная страна в мире, которая применяла ядерное оружие на практике.

«Они взяли и разбомбили мирные города — Хиросиму и Нагасаки в августе, 6-го и 9-го, будет очередная годовщина. От них можно это ожидать. Потому что у них это в концепции заложено — право на превентивный удар», — подчеркнул Володин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны является вполне реальным. Эту опасность, по его словам, нельзя недооценивать. Есть много желающих, которые готовы «искусственно раздувать» данную угрозу.

Посол США в России Джон Салливан назвал заявление Лаврова «ядерным шантажом».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала снизить число заявлений о ядерной войне.