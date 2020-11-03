Володин назвал выборы в США «постановочным шоу»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сравнил американскую и российскую системы выборов, подчеркнув, что наша более эффективна, легитимна и открыта. В России проводят прямые выборы, в США — президента выбирают 538 выборщиков. При этом система США подается как «апогей демократии и возможностей каждого гражданина».

Об этом он сообщил в программе «Мнение» телеканала «Россия 24».

«Это шоу называют примером демократии. Более того, предлагают на него смотреть как на стандарт демократии. Не считаю, что это стандарт», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он подчеркнул, что на экране зрители видят постановочное шоу между двумя партиями, за которыми стоят элиты, поддерживающие своего кандидата.

«Но совершенно всем понятно, что эти подходы себя изжили», — сказал Володин. Он добавил, что российская выборная система более эффективна и открыта. По словам главы Госдумы, для российских властей важно, чтобы не было двойных стандартов.

«Если они для себя эту систему выбрали — пускай ею и руководствуются, но пускай не учат нас, в течение какого времени проводить выборы, как проводить, какая партийная система должна быть, потому что, если следовать их заветам, только тем, которыми они сами руководствуются, у нас точно никто не поддержит такие подходы», — подчеркнул Вячеслав Володин.

В досрочном голосовании в США приняли участие уже более 100 миллионов американцев. Это почти 40% граждан, имеющих право голоса.