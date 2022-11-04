Володин назвал сплоченность и веру в свою страну главной силой россиян | 360°

Власть 04 ноября 2022, 11:18 Володин назвал сплоченность и веру в свою страну главной силой россиян Спикер ГД Володин: сила российского народа заключается в сплоченности и вере в страну Pxhere

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Сила российского народа — в сплоченности и вере в страну, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении к Дню народного единства. Обращение появилось на сайте парламента.

Володин подчеркнул, что развитие и защита интересов России, повышение благосостояния и обеспечение безопасности ее жителей являются объединяющими задачами.

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«В сплоченности, вере в свою страну — сила нашего многонационального народа», — подчеркнул спикер Госдумы.

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Он пожелал россиянам успехов и «всего самого доброго».

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в честь Дня народного единства опубликовал ответы на пять главных вопросов о том, «почему наше дело правое». Политик подчеркнул, что страна воюет за своих людей, свою священную землю и историю — и против тех, кто ненавидит Россию, запрещает ее язык и ценности. Главное оружие страны — правда. Раньше Россия была «слаба и опустошена» после гибели прежнего режима, но теперь ее молчание закончилось, отметил Медведев.