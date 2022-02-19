Володин назвал ситуацию в Донбассе главной темой ближайшего заседания Госдумы:

Ситуация в Донбассе станет главной в повестке ближайшего заседания Госдумы. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он напомнил, что уже сутки, как территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик находятся под обстрелом тяжелой артиллерии Киева. В это же время в Мюнхене проходит конференция по безопасности, но никто из европейских политиков не озаботился вопросом беженцев.

Отдельно Володин отметил заявление канцлера Германии Олафа Шольца, который заявил, что не считает геноцидом происходящее сейчас в Донбассе.

«Необъяснимое и циничное заявление, учитывая историю Германии», — подчеркнул спикер Госдумы.

По словам Володина западные страны пытаются найти оправдание действиям Киева, посылая угрозы в адрес России, которая хочет встать на защиту своих соотечественников.

«Если Россия встанет на защиту своих граждан и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР, мы объявим санкции невиданных ранее масштабов», — отметил спикер Госдумы.

Володин отметил, что эти угрозы уже никого не пугают, так как в условиях ограничений страна живет уже восемь лет.

Он пояснил, что проблемы из-за этого есть, но введение санкций не было выбором России.

«Неважно, делали мы что-то или нет, будем делать или нет: Вашингтон и Брюссель всегда придумают, в чем нас обвинить. Владимир Путин вчера говорил об этом на пресс-конференции после встречи с Александром Лукашенко. Причина в одном — они хотят остановить развитие нашей страны. Мы этого допустить не должны», — подчеркнул Володин. Он пояснил, что намерен поднять эти вопросы на ближайшем заседании Госдумы.

Ситуация в Донбассе обострилась в минувший четверг, когда украинские войска применили тяжелые виды вооружения для обстрела территорий Донбасса. На следующий день руководители ЛНР и ДНР объявили о начале временной эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Власти Киева отрицают наличие таких планов.