Власть 04 декабря 2022, 10:24 Володин назвал пророческими слова Путина 20-летней давности о зарубежных капиталах россиян Володин посоветовал российским предпринимателям обезопасить капиталы, вернув их в РФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент РФ Владимир Путин еще 20 лет назад предсказал текущие проблемы российских предпринимателей с зарубежными активами. Таким мнением в Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Все, кто хранят активы и деньги за рубежом, замучаются „пыль глотать“, пытаясь вернуть эти средства», — напомнил он слова главы государства.

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Предположительно, таким образом Володин мог отреагировать на новости от 3 декабря о задержании российского предпринимателя в Лондоне.

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Спикер Госдумы напомнил, что представители Запада уже изымали у граждан РФ различные зарубежные активы — недвижимость, яхты и самолеты. Он сказал, что теперь пришла очередь самих российских бизнесменов.

«Слова, сказанные [Путиным] 20 лет назад, оказались пророческими», — написал Володин.

Также он призвал к развитию России. По его мнению, это пойдет на благо родной страны, позволит бизнесменам сохранить активы и очистит их совесть.