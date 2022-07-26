Володин назвал пять причин дедолларизации в мире

Процесс дедолларизации во всем мире запущен, его не остановить, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал в своем Telegram-канале пять причин, по которым доллар теряет свои позиции.

Во-первых, доллар не обеспечен реальными товарами и ресурсами. Володин напомнил, что после выхода США из Бреттон-Вудского соглашения эта валюта перестала быть привязанной к золоту.

«Американский печатный станок ничем не сдерживается. Отсюда огромный госдолг США и рекордная инфляция имени Байдена», — констатировал председатель Госдумы.

Он также указал на то, что доллар используется как инструмент политической борьбы.

«Незаконные санкции: ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов — все это не добавляет уверенности другим государствам, что их деньги будут в сохранности», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Третьей причиной ослабления доллара он считает изменения геополитического характера. По мнению Володина, однополярная модель себя изжила.

«В мире существует запрос на многополярность. Как следствие — на альтернативу доллару. Доказательство тому — растущие взаиморасчеты в национальных валютах», — рассудил он.

Четвертая обозначенная причина — нежелание США «признавать собственные ошибки и работать над ними». Этот пункт председатель Госдумы никак не прокомментировал.

Наконец, пятой причиной он назвал цикличность истории. По его мнению, каждой мировой валюте отведен свой период — около 100 лет. Володин напомнил, что португальский реал сменился испанским, затем последовательно доминировали нидерландский гульден, французский франк, английский фунт и американский доллар.

«На смену последнему также придет новое. Сегодня можно сказать, что это, скорее всего, не евро (который все больше теряет), а валюты государств с суверенными экономиками», — сообщил спикер Госдумы.

Он считает открытым вопрос о том, насколько быстро произойдет дедолларизация, но в том, что она неизбежна, не сомневается.