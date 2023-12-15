Власть 15 декабря 2023, 14:56 Володин назвал ответственных за цены на яйца в России Володин указал на ответственность фракции КПРФ за ситуацию с ценами на яйца Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Фракция КПРФ в Госдуме несет ответственность за стоимость яиц в стране, так как комитет по аграрным вопросам возглавляет коммунист Владимир Кашин. Об этом заявил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, сообщило РИА «Новости».

«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», — отметил он.

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Володин подчеркнул, что за ценовую политику потребительского рынка также отвечают комитет по промышленности и торговле и комитет по вопросам экономической политики. Он напомнил, что главами этих структур являются депутаты Владимир Гутенев и Максим Топилин.

«У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», — добавил спикер Госдумы.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что ведомство приняло меры для снижения цен на яйца. Для этого власти обнулили импортные ввозные пошлины и урегулировали вопрос с долгосрочными контрактами между торговыми сетями и производителями