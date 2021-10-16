Володин назвал количество вакцинированных депутатов

Лидерами по количеству вакцинированных депутатов Госдумы стали фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Там прививки сделали 95% народных избранников. Об этом рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА «Новости» и программы «Вести недели».

Володин рассказал, что среди депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» не сделали прививки 10%, в КПРФ — 18%. Самой невакцинированной оказалась фракция партии «Новые люди», где 30% депутатов не поставили уколов.

При этом спикер отметил, что в целом у Госдумы высокие показатели по иммунитету.

«На сегодняшний день 92% депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела», — поделился политик.

Володин напомнил, что сам прошел вакцинацию уже в четвертый раз. Он заявил, что рассчитывает на сознательность народных избранников и ждет от них новых шагов в области профилактики.

Депутаты нового состава Госдумы провели на этой неделе первое заседание. На нем они переизбрали Вячеслава Володина на должность спикера, а также определились с его заместителями. Помимо этого, депутаты утвердили схему работы нижней палаты парламента на осеннюю сессию.