Володин назвал главные вызовы России в 2022 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал главные вызовы, с которыми предстоит столкнуться России в 2022 году. По мнению депутата, главной задачей является борьба с пандемией COVID-19 и бедностью.

«Надо думать, как в условиях пандемии продолжать жить. Так что этот вызов остается — не только перед нашей страной, но и перед всем миром», — сказал Володин, его процитировало РИА «Новости».

Внутри страны, по мнению спикера, предстоит сосредоточиться на борьбе с бедностью населения.

Володин добавил, что считает внешнюю политику России весьма эффективной, но отметил большое количество для страны международных вызовов.

«Если бы такая была во времена СССР, многих проблем удалось бы избежать», — заключил Володин.

В мае президент России Владимир Путин дал поручение в два раза снизить уровень бедности по сравнению с 2017 годом. Также глава государства попросил обеспечить стабильный рост уровня доходов граждан и роста ВВП страны выше среднего значения по миру.