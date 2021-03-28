Володин назвал единственную причину санкций против России

Экономические санкции против России, претензии к ее политике, обвинения спортсменов в допинге возникают по одной причине. Ее назвал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин испытал чувство гордости за победу россиян в чемпионате мира по фигурному катанию, который прошел в Швеции. Он напомнил, что сегодня спортсмены-победители выступают без флага и гимна родной страны, хотя спорт должен быть вне политики.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах», — написал Володин в Telegram-канале.

Все санкции в экономике, претензии в политике, обвинения в допинге появляются по одной причине: Россия развивается.

«Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — добавил Володин.

По словам Володина, эффективную политическую систему России обвиняют в недемократических решениях. При этом прошедшие президентские выборы в США показали, насколько они далеки от этих стандартов.

Любые победы и успехи России будут блокироваться, будут вводиться ограничения и другие инструменты в виде обвинений, не сомневается председатель Госдумы. РФ столкнулась с нечестной конкуренцией и вызовами. Несмотря на это, страна станет только сильнее, если их преодолеет. А другого пути у государства нет, уверен Володин.

Ранее сенатор от Пермского края Алексей Пушков предложил вводить встречные санкции в отношении США. В частности, это могут быть ограничения со стороны Китая или дипломатический бойкот, писало Ura.ru.