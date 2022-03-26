Володин назвал Байдена несчастным больным человеком
Спикер Госдумы Володин: Байден несчастный, так вести себя может только слабый и больной человек
Только слабый или больной человек может вести себя так, как президент США Джо Байден, который в очередной раз недипломатично высказался о российском лидере. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Американцам должно быть стыдно за такого президента, как Байден, по мнению Володина. С мужской точки зрения так, как Байден, который вновь некрасиво высказался о Владимире Путине, ведут себя только слабые, подчеркнул спикер Госдумы.
«И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры», — констатировал председатель нижней палаты парламента.
Володин считает, что Байдену нужно пройти медобследование.
«Несчастный он человек», — добавил парламентарий.
Он отметил, что таких эпитетов со стороны руководителей США не удостаивался ни первый президент РФ Борис Ельцин, ни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.
«Мы можем гордиться нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения», — написал Володин.
Ранее Байден высказался о Путине в ходе встречи с украинскими беженцами в Польше.