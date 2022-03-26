Володин назвал Байдена несчастным больным человеком

Только слабый или больной человек может вести себя так, как президент США Джо Байден, который в очередной раз недипломатично высказался о российском лидере. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Американцам должно быть стыдно за такого президента, как Байден, по мнению Володина. С мужской точки зрения так, как Байден, который вновь некрасиво высказался о Владимире Путине, ведут себя только слабые, подчеркнул спикер Госдумы.

«И раньше говорил об этом, и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной человек. Причину такого поведения более профессионально объяснят психиатры», — констатировал председатель нижней палаты парламента.

Володин считает, что Байдену нужно пройти медобследование.

«Несчастный он человек», — добавил парламентарий.

Он отметил, что таких эпитетов со стороны руководителей США не удостаивался ни первый президент РФ Борис Ельцин, ни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

«Мы можем гордиться нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, его поведение, выдержка заслуживают уважения», — написал Володин.

Ранее Байден высказался о Путине в ходе встречи с украинскими беженцами в Польше.