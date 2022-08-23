Володин напомнил о важности проведения трибунала над украинскими нацистами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил важность проведения публичного трибунала над украинскими нацистами. По его словам, мировое сообщество должно знать о преступлениях украинской власти против человечества.

«Скоро состоится трибунал над нацистами. Перед ним должны предстать военные преступники, которые убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса. Крайне важно, чтобы судебный процесс состоялся. Мировое сообщество должно знать о преступлениях киевского режима против человечества», — написал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что судебное заседание должно быть публичным, добавив, что все его ждут. По мнению спикера Госдумы, украинскому президенту Владимиру Зеленскому и киевскому режиму есть чего бояться.

Он напомнил, что именно Зеленский отдавал приказ «бомбить, стрелять и убивать мирных граждан: стариков, женщин, детей».

Поэтому сейчас Зеленский делает все, чтобы трибунал не состоялся, резюмировал спикер Госдумы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал над военнопленными, скорее всего, пройдет в Мариуполе до конца лета.