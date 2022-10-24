Володин посчитал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма из-за Украины | 360°

Власть 24 октября 2022, 08:45 Володин посчитал Байдена и глав стран ЕС пособниками ядерного терроризма из-за Украины Спикер Госдумы Володин заявил, что на Украине поручили ученым создать «грязную бомбу» Telegram-канал Вячеслава Володина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что американский президент Джо Байден и главы стран Евросоюза являются спонсорами ядерного терроризма. Все потому, что они оказывают военную и финансовую помощь киевскому режиму. Об этом представитель нижней палаты российского парламента написал в своем Telegram.

По его словам, киевский режим дал указание ученым-атомщикам сделать «грязную бомбу». При этом продолжаются атаки на объекты критической инфраструктуры Курской и Запорожской областей, повышается риск гуманитарной катастрофы.

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«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — заявил Водолин.

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Он напомнил, что США 20 лет назад распространили информацию, что террористы «Аль-Каиды»* во главе с Усамой бен Ладеном имеют доступ к радиоактивным веществам. Белый дом заявил, что группировка собирается создать «грязную бомбу».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в разговоре с коллегами из США, Турции и Франции высказал озабоченность из-за возможного применения Украиной «грязной бомбы».

*Аль-Каида — террористическая организация, запрещенная в России.